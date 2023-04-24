Telefonu elinden düşürmeyenler buraya! İşte en fazla şarj tüketen 50 mobil uygulama

Akıllı telefon teknolojilerinin son yıllarda oldukça gelişmesiyle, daha yüksek batarya kapasitesine sahip telefonlar karşımıza çıkıyor.
Ancak adeta şarj sömüren uygulamalar nedeniyle yine de uzun şarj süreleri elde edilemiyor.
Bulut depolama hizmeti PCloud, mobil uygulamaları inceleyerek en fazla şarj tüketenleri ortaya çıkardı.
En çok şarj tüketen uygulamalar
Yapılan araştırmaya göre en çok şarj tüketen iki uygulama, giyilebilir cihaz üreticisi Fitbit ve Amerikan cep telefonu operatörü Verizon'a ait.
Kameraya, konuma, mikrofona ve Wi-Fi ağına erişim isteyen bu uygulamalar, Türkiye'de pek kullanılmadığından endişe etmenize gerek yok.
En çok şarj tüketen 50 mobil uygulama şu şekilde:
Fitbit
Verizon
Uber
Skype
Airbnb
BIGO LIVE
Tinder
Bumble
Snapchat
Zoom
YouTube
Booking.com
Amazon
Telegram
Grindr
Likke
Microsoft Teams
Ryanair
Bet365
Lyft
Amazon Music
Depop
My Mcdonald’s
Shazam
Shein
Spotify
Zara
Missguided
United Airlines
Yelp
Amazon Prime
Houseparty
Netflix
TikTok
Paypal
ASOS
Duolingo
Klarna
Signal
Slack
SoundCloud
Trainline
Uber Eats