Telefonu elinden düşürmeyenler buraya! İşte en fazla şarj tüketen 50 mobil uygulama Yeni yapılan araştırmaya göre, akıllı telefonların bataryasını en fazla tüketen mobil uygulamalar belli oldu.

ensonhaber.com

Akıllı telefon teknolojilerinin son yıllarda oldukça gelişmesiyle, daha yüksek batarya kapasitesine sahip telefonlar karşımıza çıkıyor.

Ancak adeta şarj sömüren uygulamalar nedeniyle yine de uzun şarj süreleri elde edilemiyor.

Bulut depolama hizmeti PCloud, mobil uygulamaları inceleyerek en fazla şarj tüketenleri ortaya çıkardı.

En çok şarj tüketen uygulamalar

Yapılan araştırmaya göre en çok şarj tüketen iki uygulama, giyilebilir cihaz üreticisi Fitbit ve Amerikan cep telefonu operatörü Verizon'a ait.

Kameraya, konuma, mikrofona ve Wi-Fi ağına erişim isteyen bu uygulamalar, Türkiye'de pek kullanılmadığından endişe etmenize gerek yok.

En çok şarj tüketen 50 mobil uygulama şu şekilde:

Fitbit

Verizon

Uber

Skype

Facebook

Airbnb

BIGO LIVE

Instagram

Tinder

Bumble

Snapchat

WhatsApp

Zoom

YouTube

Booking.com

Amazon

Telegram

Grindr

Likke

LinkedIn

Microsoft Teams

Ryanair

Bet365

Lyft

Twitter

Amazon Music

Depop

My Mcdonald’s

Reddit

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Signal

Slack

SoundCloud

Trainline

Uber Eats