Telefonunuz yavaşladıysa panik yapmayın! Bu basit yöntemlerle iPhone’unuz ışık hızında çalışacak

Akıllı telefonlar son dönemlerde hayatımızda önemli bir role sahip oldular. Günümüzde herkesin cebinde olan akıllı telefonlar, birçok alanda hayatımızı kolaylaştırıyor.
Günümüz teknolojisinde hayatımızdan eksik olmayan akıllı telefonlar fotoğraf çekmenin yanı sıra iş hayatında da kolaylık sağlıyor.
Ancak telefonlar uzun kullanım sonucunda olumsuz durumlar yaratabiliyor. Zamanla yavaşlayabiliyor.
Eğer iPhone'unuz varsa ve artık kasıyorsa endişelenmeyin. Basit yöntemlerle telefonunuzu hızlandırabilirsiniz.
Tarayıcı verilerini temizleyin
iPhone’unuzu hızlandırmak için en iyi yöntem internet tarayıcınızı temizlemektir. Safari ya da Google Chrome kullanıyorsanız önbelleği temizleyebilirsiniz.
Safari'de tarayıcı verilerini temizlemek için Ayarlar'a gidip Safari'yi seçin. Ardından Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Temizle seçeneğine dokunun. Google Chrome'u kullanıyorsanız, uygulamayı açın ve Ayarlar > Gizlilik > Tarama Verilerini Temizle'ye gidin. Verileri temizlemeden önce çerezleri, site verilerini ve önbelleğe alınmış dosyaları seçmeyi unutmayın.
Açık sekmeleri kapatın
Eğer açık sekmeleriniz varsa düzenli olarak kapatmayı unutmayın. Telefonunuz hala yavaş çalışıyorsa lisanslı ve güvenilir bir antivirüs programı yükleyebilirsiniz.
Gereksiz dosyaları yedekleyip silin
Telefonunuzdaki gereksiz dosyaları yedekleyip silerseniz telefonunuzun RAM’i açılır ve daha hızlı çalışır. App Store’da ücretsiz olarak sunulan Battery Saver gibi bazı uygulamalar gereksiz verileri temizler ve telefonunuzun hızını arttırır.