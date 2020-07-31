Telegram, Apple'ı Avrupa Birliği'ne şikayet etti

Telegram, Apple'ın uygulama mağazası App Store'da haksız rekabet yarattığı için Avrupa Birliği'ne başvuru yaptı.

Bildiğiniz gibi Android'in uygulama mağazası Google Play Store alternatifi birçok mağaza bulunuyor. Bu nedenle kullanıcılar, indirmek istediği uygulamaları farklı yerlerden telefonlarına yükleyebiliyor.

Ancak Apple, App Store harici uygulama indirmenize izin vermiyor ve üstelik kullanıcılardan yüzde 30'luk bir pay kesiyor. Bu nedenle şirket, uygulama geliştiricilerini bu payı ödemeye mecbur bırakıyor.

WhatsApp'ın en büyük rakibi olarak gösterilen anlık mesajlaşma uygulaması Telegram, Apple’ın uygulama mağazası App Store'un haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle Avrupa Birliği'ne başvurdu.

Apple’ın uygulama mağazası App Store üzerinden aldığı yüzde 30’luk pay için AB'ye şikayette bulunan Telegram, haksız rekabet nedeniyle Apple'ı şikayet eden üçüncü büyük şirket oldu.

Google da android uygulama mağazası Google Play Store'dan benzer kesintiler yapıyor. Ancak uygulama geliştiricileri, Play Store harici başka mağazalarda da uygulamalarını ücretsiz yayınlayabiliyor.