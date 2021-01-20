Telegram kurucusu Pavel Durov, Apple davası hakkında konuştu

Apple, Telegram uygulamasını App Store'dan hala kaldırmadığı için Kaliforniya Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesi'nde dava edilmişti. Telegram kurucusu Pavel Durov, dava hakkında ilk kez konuştu.

ABD Kongre binasını basan Başkan Donald Trump yanlılarının kullandığı sosyal medya uygulaması Parler, Apple tarafından App Store'dan kaldırılmıştı.

Apple'ın uygulamayı kaldırma gerekçesi ise Kongre baskınının uygulama üzerinden organize edilmesi ve yetkililerin gerekli önlemleri almaması olarak gösterilmişti.

APPLE'A TELEGRAM DAVASI

"Daha Güvenli Web Koalisyonu" tarafından Apple'a açılan davada, Apple'ın Telegram'ı da mağazadan kaldırması istendi.

Kaliforniya Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesi'nde açılan davanın gerekçesi ise, Apple'ın Parler uygulamasını kaldırıp, Telegram'a dokunmaması olarak gösterildi.

Mahkeme dosyasında yer alan bilgilere göre Parler uygulamasındaki benzer ihlaller, Telegram'da da bulunuyor. Örneğin bazı Telegram grupları, halkı kışkırtmak ve zorlamak için kullanılıyor.

ŞİDDET YANLISI İÇERİKLER KALDIRILIYOR

Davanın ardından harekete geçen Telegram, şiddet yanlısı hesapları, grupları ve kanalları kapatmaya başladı. Telegram'ın kurucusu Pavel Durov da konuyla ilgili ilk açıklamasını yaparak şu ifadelere yer verdi:

“Telegram, Hizmet Şartları gereği şiddet yanlısı çağrıların engellenmesi için çalışıyor. Ekibimiz, sıkı çalışma sonucunda yüzlerce şiddet yanlısı hesabı kapatarak olayların büyümesini engelledi. Raporladığınız her kanalı titizlikle inceliyor ve gerekli işlemleri yapıyoruz.”

Apple'ın Telegram'ı yasaklamasını isteyen "Daha Güvenli Web Koalisyonu" ise, aynı zamanda Telegram nedeniyle zarara uğramış kişilere de tazminat verilmesini talep ediyor.

Telegram'ın App Store'dan kaldırıp kaldırılmayacağı ise davanın sonucunda belli olacak.