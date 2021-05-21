Telegram kurucusu Pavel Durov: Apple insanları köleleştiriyor

Telegram'ın kurucularından Pavel Durov, Apple kullanıcılarına ağır sözler söyledi ve iPhone kullanıcılarını "dijital köle" olarak tanımladı.

Telegram'ın kurucularından olan ve VK platformunun kurucusu ve eski CEO'su Pavel Durov, Apple ve iPhone kullanıcıları hakkında sert sözler söyledi.

iPhone kullanıcılarının Çin'in gözlem radarında olduğunu ve Apple'ın dijital köleleri haline geldiklerini belirten Durov, kullanıcıları uyardı.

Apple'ın iddia ettiği kadar iyi telefonlar üretmediğini söyleyen Telegram kurucusu, "Apple, iş modelini gerçekleştirme konusunda gerçekten hırslı. Ancak Apple, eski donanımları kullanıcılara satıp ekosistemin içine hapsediyor.

"iPHONE ORTA ÇAĞDAYMIŞ GİBİ HİSSETTİRİYOR"

Telegram'ın iOS uygulamasını test etmek için iPhone kullandığımda, kendimi Orta Çağdaymış gibi hissediyorum.

iPhone'un 60Hz yenileme hızı sunan ekranları, modern Android cihazların çok daha akıcı görüntüler sunan 120Hz ekranları ile kesinlikle rekabet edemez." ifadelerini kullandı.

Apple'ın yalnızca kendi mağazasından uygulama indirmeye izin verdiğini söyleyen Durov, kullanıcıların Apple'ın yedekleme sistemlerini kullanmaya mecbur bırakıldıklarını belirtti.