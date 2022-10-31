Telegram kurucusu Pavel Durov'dan Apple'a sert sözler

Telegram'ın kurucularından Pavel Durov, kendi ödeme sisteminin kullanılmasına izin vermeyen Apple'ın tekelcilik yaptığını söyledi.

Telegram'ın kurucularından olan ve VK platformunun kurucusu ve eski CEO'su Pavel Durov, Apple'ın kurallarını eleştirdi ve şirketi tekelcilikle suçladı.

Telegram, geçtiğimiz günlerde test etmeye başladığı ücretli içerikler özelliğini uygulamaya getiriyor. Bu sayede kullanıcılar, uygulama üzerinden para kazanabilecek.

Apple'dan Telegram'a uyarı

Ancak Apple, Telegram'ın ücretli içeriklerde kendi ödeme altyapısını kullanması üzerine Telegram'ı uyardı. Bu nedenle Telegram, yeni özelliklerini iOS uygulamasına getiremeyecek.

Bildiğiniz gibi Apple, App Store'da yer alan tüm uygulamalarda kendi ödeme altyapısının kullanılmasını istiyor. Çünkü şirket, bu ödemelerden komisyon alıyor.

Telegram kurucusundan Apple'a eleştiri

Apple'ın bu kararına sert tepki gösteren Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Apple'ı tekelcilikle suçladı.

Durov, "Bu karar, Apple'ın milyonlarca kullanıcının sırtından geçinerek pazar hakimiyetini nasıl kötüye kullandığının bir başka örneğidir." dedi.

Telegram kurucusu, Avrupa Birliği ve diğer hükümetlerin Apple'ın bu tekelcilik faaliyetlerine karşı harekete geçmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.