Telegram uygulamasına hikayeler özelliği geliyor Telegram CEO'su Pavel Durov, temmuz ayından itibaren uygulamayan hikayeler özelliğinin ekleneceğini duyurdu.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, açık ara liderliğini korurken, ikincilik yarışı son zamanlarda iyice kızışmış durumda.

Telegram, Facebook Messenger'ı geride bırakarak en çok kullanılan ikinci mesajlaşma uygulaması olmuştu.,

Telegram'a hikayeler özelliği geliyor

Telegram CEO'su Pavel Durov, temmuz ayından itibaren uygulamayan hikayeler özelliğinin ekleneceğini açıkladı.

Bu özellikle beraber, artık kullanıcılar Instagram'da olduğu gibi Telegram üzerinden fotoğraf ve videolu hikayeler paylaşabilecek.

Ayrıca paylaştığınız hikayenin 6,12,24 ve 48 saat seçenekleriyle beraber ne zaman sona ereceğini belirleyebileceksiniz.

Hikayeler özelliğinin test aşamasının sonunda olduğu ve Ttmmuz ayının başında kullanıma sunulacağı belirtildi

Ayrıca Durov, özelliğin Telegram'da yeni bir çağın habercisi olacağına ve platformun şu an olduğundan daha sosyal olmasına olanak sağlayacağına inanıyor.