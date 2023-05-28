Telegram, WhatsApp'a gelen yeni özellikle dalga geçti Telegram, kendilerinin 7 yıl önce kullanıma sunduğu mesaj düzenleme özelliğinin WhatsApp'a yeni gelmesi ile rakibine gönderme yaptı.

Geçtiğimiz günlerde WhatsApp, mesaj düzenleme özelliğini kullanıma sundu. Artık kullanıcılar, mesajı gönderdikten sonraki 15 dakika içerisinde mesajın içeriği değiştirilebiliyor.

Son dönemlerde WhatsApp, kullanıcılarına birçok yeni özellik sunsa da bu özelliklerden birçoğu Telegram gibi rakip uygulamalarda zaten bulunuyor.

WhatsApp'ın en büyük rakibi Telegram ise 2016 yılından beri mesaj düzenleme işlevinin var olduğunu söyleyerek, WhatsApp'a yeni gelmiş olmasını eleştirdi.

Telegram'dan WhatsApp'a gönderme

Telegram, WhatsApp'ın mesaj düzenleme özelliğini duyurduğu tweeti alıntılayarak, genellikle sosyal medya jargonunda utanç verici durumlar için kullanılan "bruh" kelimesini kullandı.

Bu paylaşımın ardından, birçok sosyal medya kullanıcısı da Telegram'ın yanında durarak WhatsApp'ı geride kalmakla suçladı.