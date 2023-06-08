Telegram'daki 'Kanallar' özelliği WhatsApp'a geliyor Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bu sefer Telegram'dan Kanallar özelliğini kendi bünyesine katmak için çalışmalar yapıyor. Söz konusu özellik, WhatsApp tarafından yayınlandı.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

Windows, Android ve iOS platformlarında sürekli testler gerçekleştiren WhatsApp, şimdi de kullanıcıların oldukça işine yarayacak bir özellik üzerinde çalışıyor.

WhatsApp 'Kanallar' özelliği tanıtıldı

Popüler mesajlaşma uygulaması, bu sefer Telegram'dan Kanallar özelliğini kendi bünyesine katmak için çalışmalar yapıyor.

Daha önce WhatsApp'ın Android 2.23.10.14 beta sürümünde ortaya çıkan 'Kanallar' özelliği, şimdi ise resmi olarak tanıtıldı.

Kolombiya ve Singapur'daki kullanıcılar, Kanallar özelliğine ilk erişim elde edecekler. Önümüzdeki aylarda Meta, aracın kullanılabilirliğini daha fazla ülkedeki kullanıcılar için genişleteceğini söyledi.

Kanal yöneticisinin profil fotoğrafları ve iletişim bilgileri takipçiler tarafından görülemeyecek. Benzer şekilde, takipçilerin telefon numaraları da gizli olacak..

Özelliğin küresel lansman ortakları arasında Dünya Sağlık Örgütü, FC Barcelona ve Manchester City yer alıyor.