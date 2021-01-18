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    Telegram'ı App Store'dan kaldırmadığı için Apple'a dava açıldı

    Apple, Telegram uygulamasını App Store'dan hala kaldırmadığı için Kaliforniya Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesi'nde dava edildi.
    • Haber Merkezi
    • 18.01.2021 - 14:56
    • Güncelleme : 18.01.2021 - 14:57
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    Telegram'ı App Store'dan kaldırmadığı için Apple'a dava açıldı

    Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre binasını basan Başkan Donald Trump yanlılarının kullandığı sosyal medya uygulaması Parler, Apple tarafından App Store'dan kaldırılmıştı.

    Apple'ın uygulamayı kaldırma gerekçesi ise kongre baskınının uygulama üzerinden organize edilmesi ve yetkililerin gerekli önlemleri almaması olarak açıklandı.

    APPLE'A TELEGRAM DAVASI

    Parler uygulamasını kaldırması, ancak Telegram'a dokunmaması nedeniyle Kaliforniya Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesi'nde Apple aleyhine dava açıldı.

    telegram

    Mahkeme dosyasında yer alan bilgilere göre Parler uygulamasındaki benzer ihlaller Telegram'da da bulunuyor. Örneğin bazı Telegram grupları, halkı kışkırtmak ve zorlamak için kullanılıyor.

    Apple'ın Parler uygulamasını kaldırıp, Telegram'a dokunmaması nedeniyle, şirketin Telegram'da işlenen suça ortak olacağı mahkeme dosyalarında yer alıyor.

    Davayı açan koalisyona göre Telegram, ABD'nin yanı sıra Avrupa'da da hem bölünmeye hem de yanlış bilgilerin çok hızlı bir şekilde yayılmasına yol açıyor.

    TAZMİNAT TALEBİ

    Apple'ın Telegram'ı yasaklamasını isteyen koalisyon, aynı zamanda Telegram nedeniyle zarara uğramış kişilere de tazminat verilmesini talep ediyor.

    Telegram'ın App Store'dan kaldırıp kaldırılmayacağı ise davanın sonucunda çıkan karara göre şekillenecek.

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