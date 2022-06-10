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    Telegram'ın Almanya ile veri paylaştığı iddia ediliyor

    Veri gizliliğine önem verdiği söyleyen Telegram'ın, kullanıcı verilerini Alman hükümetiyle paylaştığı belirtiliyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2022 - 15:41
    • Güncelleme : 10.06.2022 - 16:00
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    Telegram'ın Almanya ile veri paylaştığı iddia ediliyor

    Akıllı telefonlar ve bilgisayarlar için platformlar arası bir mesajlaşma uygulaması olan Telegram, birkaç ay önce Google Play mağazasında 1 milyar indirme sayısını aşarak yeni bir rekor kırmıştı.

    iOS, Windows, macOS ve Linux işletim sistemli kişisel bilgisayarlarda da kullanılmasıyla birlikte daha fazla kullanıcıya erişen Rusya merkezli uygulama hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

    Verileri Almanya ile paylaşıyor iddiası var

    Daha önce devletlere herhangi bir veri sunmadığını açıklayan Telegram'ın, bazı kullanıcı verilerini Alman yetkililere sunduğu iddia edildi. Söz konusu verilerin terörizm ve çocuk istismarı suçlarına karışan şüphelilere ait olduğu belirtildi.

    telegram

    Aslına bakacak olursak, terör suçlarına karışmış kişilerin verilerini hükümetlerle paylaşmak daha önce görmediğimiz bir şey değil. Farklı mesajlaşma uygulamaları da bu kişilerin verilerini çeşitli hükümetlerle paylaşabiliyor.

    Ancak Telegram ekibi, bu konuda oldukça katı olduğundan, ülkelerin bu konudaki yaptırımlarından kaçmak için merkezini farklı ülkelere taşımıştı.

    Telegram’ın mevcut merkezi Dubai olarak görülse de şirketin sunucuları Londra, Singapur ve San Francisco gibi çeşitli şehirlerde ve bölgelerde yer alıyor.

    Öte yandan şirket, verileri Alman hükümetiyle paylaştığı hakkında çıkan iddialara henüz bir yanıt vermedi.


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