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    Temmuz ayının ilk yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

    Temmuz ayının ilk yarısında Xbox Game Pass platformuna eklenecek oyunların isimleri ve tarihleri belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2021 - 14:35
    • Güncelleme : 07.07.2021 - 14:36
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    Temmuz ayının ilk yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

    Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı tanıyor.

    Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine temmuz ayının ilk yarısında eklenecek yeni oyunlar belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, bu ayın ilk yarısında platforma 6 yeni oyun eklenecek.

    EKLENECEK OYUNLAR

    8 Temmuz:

    • Tropico 6 (Konsol - PC)
    • UFC 4 (Konsol)
    • Dragon Quest Builders 2 (Cloud)

    15 Temmuz:

    • Bloodroots (Konsol - PC)
    • Farming Simulator 19(Konsol - PC)
    • The Medium (Cloud)

    xbox game pass

    KALDIRILACAK OYUNLAR

    14 Temmuz:

    • EA Sports UFC (Konsol)
    • EA Sports UFC 2 (Konsol)

    15 Temmuz:

    • Endless Space 2 (PC)
    • Downwell (PC)
    • CrossCode (Konsol - PC)

    XBOX GAME PASS FİYATI

    Xbox Game Pass aboneliğine sahip olmak isteyen kullanıcıların, PC ve konsol platformlarında 29,99 TL ücret ödemesi gerekiyor.

    XBOX GAME PASS

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