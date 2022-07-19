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    Temmuzun ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

    Temmuz ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass platformuna eklenecek oyunların isimleri ve tarihleri açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2022 - 17:51
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    Temmuzun ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

    Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı tanıyor.

    Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine temmuz ayının ikinci yarısında eklenecek yeni oyunların isimleri ve tarihleri açıklandı.

    Yapılan açıklamaya göre, bu ayın ikinci yarısında platforma 6 yeni oyun eklenecek.

    Xbox Game Pass temmuz oyunları

    19 Temmuz

    • Watch Dogs 2 (Konsol, PC)
    • As Dusk Falls (Konsol, PC)
    • Ashes of the Singularity: Escalation (PC)

    21 Temmuz

    • MotoGP 22 (Konsol, PC)
    • Torment: Tides Of Numenera (Konsol)

    29 Temmuz

    • INSIDE (Konsol, PC)

    XBOX

    Kaldırılacak oyunlar

    • Dodgeball Academia (Konsol, PC)
    • Katamari Damacy Reroll (Konsol, PC)
    • Lumines Remastered (Konsol, PC)
    • Omno (Konsol, PC)
    • Raji: An Ancient Epic (Konsol, PC)

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