Tencent'ten gece oyun oynayan çocuklara önlem: Yüz tanıma sistemi

Mobil oyun sektörünün en büyük şirketlerinden birisi olan Tencent, çocukların gece oyun oynamasını engellemek için yüz tanıma sistemini hayata geçirdi.

Son yıllarda oldukça büyüyen mobil oyun sektörü, özellikle küçük yaştaki çocukların da ilgisini çekiyor. Ancak bu durumdan şikayetçi olan ebeveynler, çocukların gece oyun oynamasından rahatsız.

Mobil oyun sektörünün en büyük şirketlerinden birisi olan Tencent, Çin'deki çocukların geç saatlerde oyun oynayamaması için farklı bir çözüm geliştirdi.

Şu anda Honor of Kings ve Game for Peace de dahil olmak üzere Tencent'in 60 farklı mobil oyununda, yüz tanıma sistemi aktif edildi.

18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERİ ENGELLİYOR

Yüz tanıma sistemi, bir kullanıcı akşam saat 10 ile sabah 8 arasında oyuna girmeye çalıştığında devreye giriyor ve oyuncu kimliğini tespit ediyor. Eğer çocuk 18 yaşından küçükse, oyunun oynanmasına müsade edilmiyor.

Son zamanlarda Çin hükümeti, çocukları oyunlardan uzak tutmak için çeşitli yöntemler denemişti, ancak bunların hiçbiri başarılı olamadı.

Tencent'in uygulamaya aldığı yüz tanıma sistemi ise, ülkede yeni gizlilik sorunlarının fitilini ateşleyebilir.