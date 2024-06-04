Tepkiler işe yaradı: Sosyal medya devleri dezenformasyon yapan İsrailli hesapları engelliyor İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının dünyaya duyurulmasında en önemli araçlardan biri haline gelen sosyal medya platformları ve teknoloji şirketleri son dönemde dezenformasyon yapan İsrailli hesapları engellemeye başladı.

AA & Ensonhaber

İsrail saldırılarının başından bu yana en etkin mecralardan olan sosyal medya, manipülasyon vakalarıyla da gündemde.

Başta X, Meta, Google ve TikTok olmak üzere birçok sosyal medya platformunun, kullanıcıların görmek istedikleri gündemi değil, algoritmaların belirlediği gündemi yayma çabaları, tartışmaların başladığı 7 Ekim'den beri dünya çapında büyük eleştiriler aldı.

Meta ve TikTok İsrail'e çalışıyor

Kasım 2023'te Forbes tarafından yayınlanan bir haberde, Meta ve Tiktok'un İsrail'den gelen 8 bin talebin yüzde 94'ünü uyguladığı belirtildi.

Savaşın başlamasından bu yana çok sayıda gazeteci ve sanatçı, sosyal medya platformlarını kullanmaktan kaçındıklarını açıkladı.

Bu gelişmelere rağmen, dünya çapında kullanıcıların Gazze'deki saldırılara tepki göstermeye devam etmesi sayesinde sosyal medya platformları, Filistinlilerin seslerini en çok duyurdukları alanlardan biri haline geldi.

Geçen hafta, dünya genelinde 30 milyonu aşkın Instagram kullanıcısı, İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kamplarına düzenlediği saldırılara tepkisini, yapay zeka tarafından üretilen görseli paylaşarak ortaya koydu.

Instagram, Gazze'deki katliamı gözler önüne seren içeriklere yönelik sansür uygulamakla suçlanırken, platformun sözcüsü şiddet içeren bazı içeriklerin silindiğini kabul etmişti.

Facebook İsrailli hesapları kapattı

Son dönemde yeni bir gelişme de sosyal medya ve yapay zeka şirketlerinin İsrail ile bağlantılı dezenformasyon yapan hesapları kaldırmasıyla yaşanıyor.

Facebook, Instagram, Threads ve WhatsApp'ın sahibi Meta, İsrail'in de aralarında olduğu ülkelerden dezenformasyon oluşturmak için yapay zeka araçlarını kullanan gizli etki kampanyalarıyla bağlantılı yüzlerce Facebook hesabını kaldırdı.

Söz konusu davranışlarla şirket politikasını ihlal ettiği için İsrail'den 510 Facebook hesabı, 11 sayfa ve bir grup ile Instagram'daki 32 hesabın kaldırıldığı belirtilerek, bu ağın özellikle ABD ve Kanada'daki kitleleri hedef aldığı kaydedildi.

OpenAI şirketi de adım attı

Teknoloji dünyasından bir haber de merkezi ABD'de bulunan OpenAI firmasından geldi.

Şirket, İsrail'in de aralarında olduğu ülkelerden dezenformasyon oluşturmak için yapay zeka araçlarını kullanan gizli etki kampanyalarıyla bağlantılı hesapları engelledi.

Şirketin yayımladığı raporda, yapay zeka platformlarını "gizli etki" kampanyası amacıyla kullanan "STOIC" adlı İsrailli şirketinin yanı sıra "Bad Grammar ve Doppelganger" isimli Rus, "Spamouflage" adlı Çin ve "Uluslararası Sanal Medya Birliği (IUVM)" isimli İran ağlarının faaliyetlerinin kesintiye uğratıldığı belirtildi.