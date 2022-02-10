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    Tesla, Almanya'da üretime başlamak için hala onay bekliyor

    Tesla'nın Almanya'da kurduğu Gigafactory Berlin'deki üretime başlama süreci uzadıkça uzuyor. ABD'li şirket, yerel makamlardan henüz onay alamadı.
    • Haber Merkezi
    • 10.02.2022 - 13:27
    • Güncelleme : 10.02.2022 - 13:36
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    Tesla, Almanya'da üretime başlamak için hala onay bekliyor

    Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Almanya'nın Berlin şehrine kurduğu fabrikada üretime başlama planları yapıyor.

    Yeni fabrikasında yılda 500 bin elektrikli araç üretmek isteyen şirket, ayrıca 10 bin kişiye de iş imkanı sağlayacak.

    Sürekli olarak bir problem ile karşılaşan tesis, normal şartlar altında geçen yıl üretime başlayacaktı.

    Ardından yeral makamlardan onay gecikince, üretime başlama tarihi 2021 sonuna ertelenmişti.

    TESLA HALA ONAY BEKLİYOR

    Firmanın Avrupa pazarındaki satışlarını ve ürün çeşitliliğini artırmak için kurduğu Berlin fabrikası, aylar geçmesine rağmen üretime başlayamadı. Gelen bilgilere göre Tesla, hala Alman yetkililerden onay bekliyor.

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    MART AYINDA ÜRETİME BAŞLAMA PLANLARI VAR

    Tesla'nın Berlin fabrikasında üretim en erken mart ortasında başlayacak. Ancak aylardır geciken onay süreci nedeniyle, Tesla kesin bir tarih açıklamaktan kaçınıyor.

    Yerel kaynaklara göre yetkililer, şu anda fabrikanın güvenlik önlemlerini gözden geçiriyor.

    Devlet çevre bakanlığı sözcüsü, "Somut bir tarih belirtmiyoruz, ancak onay sürecinin son aşamasındayız." dedi.

    ELON MUSK, ALMANYA'YI SUÇLAMIŞTI

    Üretimin gecikmesi nedeniyle geçtiğimiz yıl bir açıklama yapan Tesla CEO'su Elon Musk, "Net bir tarih vermem neredeyse imkansız. Tüm araç parçalarımızı tesise taşıdık. Bana sorarsanız bu konu özelinde daha az bürokrasi olması gerekiyor. Bu durum çalışmaları çok etkiledi." demişti.

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