Tesla, araçların menzilini ve şarj hızını düşürdüğü için suçlu bulundu

Tesla, araçların menzilini ve şarj hızını düşürdüğü için suçlu bulundu

Tesla, bir yazılım güncellemesi ile araçların menzilini ve şarj hızını düşürdüğü için Norveç'te tazminat ödeyecek.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, elektrikli araçların yoğun bir şekilde kullanıldığı Norveç'te bazı sıkıntılar yaşıyor.

Tesla'nın 2019 yılında yayınladığı bir yazılım güncellemesi sonrası kullanıcılar, menzil değerlerinde yüzde 11'e varan düşüş yaşandığını belirtmişti.

Ayrıca müşteriler, güncellemeden sonra Supercharger istasyonlarındaki hızlı şarj oranlarının da düşürüldüğünü rapor etmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tesla ise, bataryayı korumak ve pil ömrünü iyileştirmek için güncelleme yapıldığını ve bu nedenle menzil kayıplarının meydana geldiğini dile getimrişti.

TESLA SUÇLU BULUNDU

Yaşanan bu sorunlar; Norveç, Danimarka ve ABD gibi ülkelerde bazı kullanıcıların Tesla'ya dava açmalarına neden oldu. Gelen bilgilere göre, Norveç'te açılan davalar sonuçlandı ve Tesla suçlu bulundu.

Norveçli kaynaklara göre Tesla, henüz mahkemeye yanıt vermedi. Ancak dava açan 30 kullanıcının her biri, 16 bin dolar tazminat almaya hak kazandı.

Şirket, önümüzdeki birkaç hafta içinde karara itiraz etmezse, güncelleme sorunundan etkilenen ülkedeki 10 bin kullanıcıya da tazminat ödemek zorunda kalacak.