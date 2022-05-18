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    Tesla araçlarındaki açık, uzaktan kontrolü mümkün kılıyor

    Tesla araçlarında, uzaktan kontrol sağlanabilen bir güvenlik açığı tespit edildi.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2022 - 13:51
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 13:53
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    Tesla araçlarındaki açık, uzaktan kontrolü mümkün kılıyor

    Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, her ne kadar satış rekorları kırsa da bazı sorunlarla uğraşmak zorunda.

    Daha önce otomobillerindeki çeşitli sorunlar nedeniyle onlarca geri çağırma programı başlatan şirket, şimdi de araçlarındaki güvenlik açıklarıyla gündeme geldi.

    Siber güvenlik firması NCC Group, Tesla modellerinin Bluetooth kilitleri nedeniyle saldırıya uğramaya çok müsait olduğunu açıkladı.

    Uzaktan kontrol edilebilirler

    NCC, araçların sistemindeki bir güvenlik açığından yararlanabilen bilgisayar korsanları tarafından uzaktan açılabileceğini ve kontrol edilebileceğini belirtti.

    tesla

    Kanıtlarla gösterdi

    NCC Grubu araştırmacısı Sultan Qasim Khan, dizüstü bilgisayara bağlı küçük bir röle cihazı kullanarak bir Tesla'yı uzaktan kontrol etti ve sürmeyi başardı.

    NCC'den yapılan açıklamada, "Bu, güvenilir bir "BLE" bağlantısı olsa bile herhangi bir ürünün dünyanın diğer tarafından bile saldırılara karşı savunmasız olduğunu kanıtlıyor." denildi.

    Açılımı "Bluetooth Low Energy" olan BLE, araçlarda ve Bluetooth kilitlerinde kullanılan ve yakınlarda yetkili bir cihaz olduğunda otomatik olarak kilidini açan bir teknoloji olarak karşımıza çıkıyor.

    Bu teknoloji, her ne kadar kolaylık sağlasa da saldırılara karşı savunmasının olduğu söylenemez.

    Güncelleme ile çözülemiyor

    Güvenlik şirketi ayrıca, BLE kilitlerindeki güvenlik açığının sıradan olmadığını ve yazılım güncellemeleriyle düzeltilemeyeceğini söylüyor.


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