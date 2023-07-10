Tesla, araçlarını test edecek kişilere para ödeyecek Tesla, ABD'de bu yaz araçlarını test edecek kişilere 18 ila 48 dolar arasında ödeme yapacağını duyurdu.

ensonhaber.com

Elektrikli otomobiller, sahip oldukları yapay zeka teknolojileri ile sürücüsüz olarak kendi kendini sürebilme yeteneğine sahip.

Tesla ve Google başta olmak üzere birçok şirket, otonom sürüş denilen sürücüsüz teknolojiyi geliştirmek için dev yatırımlar yapıyor.

Tesla, şu anda piyasadaki otomobillerde Tam Kendi Kendine Sürüş (FSD) yazılımını ücretli ek paket halinde sunuyor.

Tesla, test için ödeme yapacak

Tesla, Autopilot sürücü destek özelliğini ve beta Tam Kendi Kendine Sürüş yazılımını geliştirmek için bazı test sürücülerini kullanıyor.

Şirket, ABD'de bu yaz araçlarını test edecek kişilere 18 ila 48 dolar arasında ödeme yapacağını duyurdu.

İş ilanına göre, başvuru sahiplerinin "temiz bir sürüş siciline, güvenli sürüş alışkanlıklarına ve en az 4 yıllık sürüş deneyimine" sahip olmaları şart koşuluyor.