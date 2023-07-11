Tesla, Avrupa'da ikinci fabrikasını kuracak Tesla, Berlin fabrikasının ardından Avrupa'daki ikinci üretim tesisi için yer arıyor.

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Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Almanya'nın Berlin şehrine kurduğu fabrikayı geçtiğimiz yıl mart ayında açmıştı.

Yeni fabrikasında yılda 500 bin elektrikli araç üretmek isteyen şirket, ayrıca 12 bin kişiye de iş imkanı sağlayacak.

Tesla, ikinci Avrupa fabrikasını açmak istiyor

Tesla, Berlin fabrikasının ardından Avrupa'daki ikinci üretim tesisi için yer arıyor. Şirketin, söz konusu fabrika için Fransa ile görüştüğü söyleniyor.

Tesla CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz mayıs ve haziran aylarında Fransa'yı ziyaret etmiş ve Emmanuel Macron ile görüşmüştü.

Tesla'nın elektrikli otomobil mi yoksa batarya üretimi için mi bir fabrika kuracağı henüz netleşmiş değil.