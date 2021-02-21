Tesla, Bitcoin yatırımıyla bir haftada 970 milyon dolar kazandı

Tesla, Bitcoin yatırımıyla bir haftada 970 milyon dolar kazandı

Ocak ayında 1,5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını açıklayan Tesla, 3 hafta içerisinde 970 milyar dolar kazanç elde etti.

Bildiğiniz gibi Tesla ve SpaceX şirketleirnin kurucusu Elon Musk, zaman zaman Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geçtiğimiz haftalarda 1,5 milyar dolarlık varlığını Bitcoin'e yatırdığını açıklamıştı.

Tesla'nın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde, şirketin uzun vadede dijital varlıklar edinebileceği aktarılarak, yakın gelecekte şirketin ödeme türü olarak Bitcoin'i de kabul edebileceği belirtildi.





ÜÇ HAFTADA 970 MİLYON DOLAR KAZANDI

Tesla, Bitcoin'in yaklaşık yüzde 65 değer kazanmasıyla üç hafta içerisinde 970 milyon dolar kazanç elde etti.

Tesla geçtiğimiz yıl 31.5 milyar dolar gelir elde ederken, net kârı 721 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Başka bir deyişle şirket, geçen yıl elde ettiği net karı, Bitcoin sayesinde üç haftada elde etmiş oldu.