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    Tesla, Bitcoin'e 1,5 milyar dolarlık yatırım yaptı

    ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın, 1,5 milyar dolarlık varlığını Bitcoin'e yatırdığını duyurdu.
    • AA & Ensonhaber
    • 08.02.2021 - 17:40
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 17:45
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    Tesla, Bitcoin'e 1,5 milyar dolarlık yatırım yaptı

    Bildiğiniz gibi Tesla ve SpaceX şirketleirnin kurucusu Elon Musk, zaman zaman Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor.

    Geçtiğimiz günlerde profiline #Bitcoin hashtagini ekleyerek bir anda yükselmesine neden olan Musk, kripto para alanına yatırım yapmaya devam ediyor.

    ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 1,5 milyar dolarlık varlığını Bitcoin'e yatırdığını açıkladı.

    BITCOIN'İ ÖDEME YÖNTEMİ OLARAK KABUL EDECEK

    Tesla'nın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde, şirketin uzun vadede dijital varlıklar edinebileceği aktarılarak, yakın gelecekte şirketin ödeme türü olarak Bitcoin'i kabul etmeye başlamasının beklendiği belirtildi.

    Bitcoin

    BITCOIN'DEN YENİ REKOR

    Tesla'nın konuya ilişkin bildiriminin ardından, Bitcoin fiyatı 44 bin doları aşarak yeni bir rekora imza attı.

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