Tesla çarpmış gibi numara yapan adam yakalandı

Tesla marka bir aracın kendisine çarptığını iddia eden adamın, polis incelemeleri sonucunda kendisini bilerek aracın altına attığı ortaya çıktı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, zaman zaman çeşitli kazalarla haberlerimize konu oluyor.

Hatta geçtiğimiz haftalarda ABD denetim kurumları, 2016'dan bu yana 10 kişinin ölümüne neden olan 30 Tesla kazasıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Tesla, bu defa içinde sürücüsü olduğu halde karıştığı bir kazadan dolayı gündeme geldi. ABD'de yaşanan olayda bir adam, geriye doğru gelen bir Tesla otomobilin kendisine çarptığını iddia etti ve yere yığıldı.

POLİSE ŞİKAYET ETTİ

Yakındaki benzin istasyonuna giderek ona elektrikli aracın çarptığını ve yaralandığını söyleyen 47 yaşındaki adam, bacak ve boynundan yaralandığını ve şikayette bulunduğu söyledi.

KAYITLAR, GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Adamın polise şikayeti üzerine ekipler, söz konusu Tesla aracını kullanan sürücünün peşine düştü. Polisler, sürücüyü bulduktan sonra aracın kamera kayıtlarını inceledi ve gerçek ortaya çıktı.

Tesla çarpmış gibi numara yapan adam -VİDEO

Aracın kamera kayıtlarını inceleyen polisler, söz konusu adamın kendisini aracın önüne kasıtlı olarak attığını gördü.

Yayınlanan yukarıdaki videoda, Bates isimli adamın geriye doğru giden Tesla'nın arkasına kendini bilerek attığı ve daha sonra bacağını havada tutarak numara yaptığı görülüyor.

Görünüşe göre son zamanlarda artan Tesla kazalarından sonra, şirketten tazminat almak isteyen bu gibi birçok dolandırıcı var. Ancak otomobilleri çevreleyen kameralar sayesinde Tesla pek de kolay kandırılabilecek bir şirket değil.