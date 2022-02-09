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    Tesla, çip krizi nedeniyle araçları eksik parça ile üretiyor

    Tesla, çip kıtlığının etkilerini azaltmak için direksiyon sisteminde kullanılan iki elektronik kontrol ünitesinden birini devre dışı bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 09.02.2022 - 09:35
    • Güncelleme : 09.02.2022 - 10:57
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    Tesla, çip krizi nedeniyle araçları eksik parça ile üretiyor

    Geçtiğimiz yılın başlarında otomotiv sektöründe patlak veren küresel çip tedarik sorunları, aylar geçmesine rağmen çözülebilmiş değil.

    Başta ABD ve Japonya'da üretim yapan markalar olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde, otomotiv üretimlerinde yetersiz çip tedariki nedeniyle kesintiler var.

    TESLA, PARÇALARI AZALTIYOR

    ABD'li otomobil üreticisi Tesla da otomobillerdeki bazı donanımları kaldırma kararı aldı. Daha önce Tesla kullanıcıları, yeni satın aldıkları Model 3'lerin ve Model Y'lerin USB bağlantı noktalarının eksik olduğunu rapor etmişti.

    Şimdi de şirket, Şanghay üretimi Model 3 ve Model Y otomobillerinin direksiyon sisteminde kullanılan iki elektronik kontrol ünitesinden birini kaldırmaya karar verdi.

    tesla

    Yayınlanan raporda, Tesla'nın Şanghay fabrikasında üretilen ve Çin, Avustralya, İngiltere, Almanya ve diğer ülkelere gönderilen on binlerce elektrikli araçla ilgili bu değişiklik hakkında müşterilere bilgi vermediği belirtildi.

    Şirketin, ABD'de ürettiği elektrikli araçlarda da benzer değişiklikler yapıp yapmayacağı henüz belli değil.

    DİĞER ÜRETİCİLER DE BENZER ADIMLAR ATMIŞTI

    General Motors, pickup modellerinin bir kısmındaki mikroçip isteyen donanımları kaldırmış ve artık araçlarında bunlara yer vermemeye başlamıştı.

    Ardından şirket, 2022 model Chevrolet ve GMC modellerindeki ısıtmalı koltuk ve ısıtmalı direksiyon donanımlarını da kaldırmıştı.


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