Tesla, çocuklar için piyasaya sürdüğü aracını geri topluyor

Tesla, çocuklar için geliştirdiği “Cyberquad for Kids'” adlı aracını 1900 dolardan satışa çıkarmıştı. Ancak yaşanan sorun nedeniyle araçlar piyasadan çekiliyor.

Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla, çocuklara yönelik ürettiği “Cyberquad for Kids” adlı aracını geçtiğimiz yılın sonlarına doğru satışa çıkarmıştı.

Şirketin ikonik Cybertruck modelinden ilham alan ve dört tekerlekli ATV segmentinde yer alan araç, 1900 dolardan piyasaya sürüldü.

Tesla, araçları geri topluyor

ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC), bazı Cyberquad modellerinin toplatılmasına karar verdi.

Elektrikli araç ile ilgili inceleme yapan yetkililer, bazı modellerin mekanik süspansiyonunun ve maksimum lastik basıncının standartlara uygun olmadığını tespit etti.

Tesla, toplatılacak olan ATV'ler için yapılan 1.900 dolarlık ödemenin tamamen iade edileceğini açıkladı.

Tesla Cyberquad özellikleri

Tamamen elektrikli araçta; çelik bir çerçeve, yastıklı koltuk ve arka disk freni ve LED ışık çubuklu ayarlanabilir süspansiyon bulunuyor.

Bununla birlikte, lityum iyon pille çalışan Cyberquad for Kids’in 20 kilometre menzile sahip olduğu ve saatte 15 kilometre hıza ulaştığı belirtildi.

Ürün açıklamasında aracın, sekiz yaş ve üstü herkes için uygun olduğu ancak 70 kilogram ağırlık kapasitesine sahip olduğu aktarıldı.

Tesla, aracın prize takarak şarj edilebilen çıkarılabilir bir bataryaya sahip olduğunu ve pilin tam olarak şarj olmasının yaklaşık beş saat sürdüğünü aktardı.

Öte yandan Tesla, Cyberquad modelini şimdilik yalnızca ABD'de satmayı planlıyor.