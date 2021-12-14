Tesla Cyberquad karaborsaya düştü

Tesla, çocuklar için geliştirdiği “Cyberquad for Kids'” adlı aracını 1900 dolar'dan satışa çıkarmıştı. Ancak aracın karaborsaya düşmesiyle fiyatlar 10 katına çıktı.

Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla, çocuklara yönelik ürettiği “Cyberquad for Kids” adlı aracını geçtiğimiz haftalarda satışa çıkarmıştı.

Şirketin ikonik Cybertruck modelinden ilham alan ve dört tekerlekli ATV segmentinde yer alan araç, 1900 dolardan piyasaya sürüldü.

KARABORSAYA DÜŞTÜ

Stokların tükenmesiyle birlikte Tesla'nın araç satışını durdurmasını fırsat bilen bazı müşteriler, önceden almayı başardıkları ATV araçlarını fahiş fiyatlara satışa çıkardı.

Normal satış fiyatı 1900 dolar olan Tesla Cyberquad'ın karaborsadaki fiyatları 17 bin dolara kadar yükseliyor.

Tesla'dan çocuklara özel elektrikli araç: Cyberquad - VİDEO

TESLA CYBERQUAD ÖZELLİKLERİ

Tamamen elektrikli araçta; çelik bir çerçeve, yastıklı koltuk ve arka disk freni ve LED ışık çubuklu ayarlanabilir süspansiyon bulunuyor.

Bununla birlikte, lityum iyon pille çalışan Cyberquad for Kids’in 20 kilometre menzile sahip olduğu ve saatte 15 kilometre hıza ulaştığı belirtildi.

Ürün açıklamasında aracın, sekiz yaş ve üstü herkes için uygun olduğu ancak 70 kilogram ağırlık kapasitesine sahip olduğu aktarıldı.

Tesla, aracın prize takarak şarj edilebilen çıkarılabilir bir bataryaya sahip olduğunu ve pilin tam olarak şarj olmasının yaklaşık beş saat sürdüğünü aktardı.

Öte yandan Tesla, Cyberquad modelini şimdilik yalnızca ABD'de satmayı planlıyor.