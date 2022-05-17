Tesla Cybertruck siparişleri 2027'ye kadar durduruldu

Tesla, Avrupa kıtası ve Çin için Cybertruck siparişlerini 2027 yılına kadar durdurduğunu açıkladı.

Tesla'nın yeni elektrikli otomobil modeli Cybertruck, özellikle sıra dışı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Yaklaşık 40 bin dolardan satışa çıkması planlanan elektrikli otomobil, şimdiden birçok kullanıcıda oldukça merak uyandırdı.

Uzmanlar, oldukça farklı görünümü nedeniyle elektrikli pick-up'ın yeterince ilgi görmeyeceğini düşünüyordu. Ancak gelen veriler, beklentilerin çoktan aşıldığını gösteriyor.

Cybertruck siparişleri durduruldu

Tesla, yaptığı bir duyuru ile Avrupa kıtası ve Çin için ön siparişlerin durdurulduğunu açıkladı.

Söz konusu kararın arkasındaki neden ise Tesla'nın üretebileceği kadar siparişi çoktan almış olması.

Tesla, elektrikli pick-up modeli Cybertruck için ön sipariş toplamaya devam ediyor. Paylaşılan son verilere göre araç, 1.25 milyondan fazla kişi tarafından sipariş edildi.

Öte yandan, seri üretim başlamadan önce ön sipariş rakamının iki katına çıkacağı tahmin ediliyor.

Tesla, sadece mevcut siparişlerin teslimatını yaparak 79 milyar dolarlık bir gelir elde etmiş olacak.