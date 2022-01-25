Tesla Cybertruck’ın son hali görüntülendi

Tesla, bu yıl sonunda başlanması beklenen Cybertruck serisi araçların üretim tarihini 2023'ün ilk çeyreğine ertelemişti. Araçların son tasarımı ortaya çıktı.

Özellikle Tesla'nın öncülük ettiği elektrikli otomobil akımı, birçok yeni modelin satışa çıkmasıyla geniş kitlelere ulaştı.

Tesla'nın yeni elektrikli otomobil modeli Cybertruck, sıra dışı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Yaklaşık 40 bin dolardan satışa çıkması planlanan elektrikli otomobil, şimdiden birçok kullanıcıda oldukça merak uyandırdı.

Elon Musk, Cybertruck üretiminin 2022 yılından önce başlamayacağını geçtiğimiz yıl duyurmuş ve ardından üretim, 2023'ün ilk çeyreğine ertelenmişti.

YENİ CYBERTRUCK TASARIMI ORTAYA ÇIKTI

Cybertruck Owners Club, Cybertruck'ın son haline ait fotoğrafları sızdırmayı başardı. Henüz piyasaya sürülmeyen araç, ilk haline göre ufak tasarım değişikleri barındırıyor.

Yeni görüntülere yakından baktığımızda, aracın kapı kollarının kaldırıldığını görüyoruz. Bu da araçta tamamen dijital anahtar sistemi olacağını düşündürüyor.

Ayrıca, sızdırılan fotoğraftaki Cybertruck'ın jant tasarımı da ilk tanıtılan modelden farklı görünüyor. Görünüşe göre Tesla, 2023 yılına kadar araçta ufak çaplı değişikler yapmaya devam edecek.

Öte yandan şirket; erteleme kararının, Tesla'nın bu segmentteki artan rekabeti göz önünde bulundurarak, elektrikli Cybertruck'ın özellik ve fonksiyonlarını değiştirmeye karar vermesi nedeniyle alındığını söyledi.

Cybertruck'ın yer aldığı oldukça kârlı olan segment, ABD'de en çok satış yapan araçları barındırıyor.

Rakipleri yeni araçlar tanıtırken, Tesla'nın bu segmentte sattığı bir aracı bulunmuyor. Şirketten bir kaynak, 2023'ün ilk çeyreğinde sınırlı sayıda Cybertruck üretimi yapılacağını ve ilerleyen zamanlarda üretimin artırılacağını ifade etti.

Eski tasarım: