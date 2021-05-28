Tesla, dikiz aynasıyla kullanıcıları kayda alıyor

Tesla'nın Model Y ve Model 3 serilerine gönderdiği son yazılım güncellemeleri, dikiz aynasının üzerine yerleştirilen kamerayı aktif hale getirdi.

Avrupa'da en çok satılan elektrikli otomobil markası Tesla, dikiz aynasının üst kısmında bulunan gizemli bir kameraya sahip.

İlk başlarda ne işe yaradığı kimse tarafından bilinmeyen bu kameranın amacını CEO Elon Musk, 2019 yılında açıklamıştı.

"ARABAYI KURCALAYANLARI GÖRMEK İÇİN VAR"

Elon Musk, Tesla'nın otonom taşımacılıkta Uber ve Lyft ile rekabet edecek seviyeye geldiğinde ve sürücülerin Tesla otomobillerini ortak otonom araç filosunun bir parçası olarak kullandıklarında, o kameranın arabayı kurcalayanları görmek için var olduğunu söylemişti.

Elon Musk'un bahsettiği bu otonom araç filosu özelliğinden kısaca bahsedelim. Bu hizmeti kullanmak isteyen Tesla sahipleri, araçlardaki tam otomatik pilotun taşıdığı yolculardan ek gelir elde edebilecek.

Özetlemek gerekirse, siz evde otururken Tesla'nın otomatik pilotu tıpkı bir taksi şoförü gibi müşteri taşıyarak size para kazandırabilecek. Dikiz aynasındaki kamerayla da uzaktan aracınızın içini görebileceksiniz.

Elon Musk'ın bahsettiği bu proje, şu anlık gerçekleştirilmesi imkansız olarak görülebilir, ama Musk'a göre bu proje, çok yakında hayata geçirilecek.

DİKİZ AYNASINDAKİ KAMERALAR AKTİFLEŞTİ

Dikiz aynasındaki kameraların gelecekte ne işe yarayacağını özetledikten sonra, şimdi asıl haberimize gelelim.

Tesla Model Y ve Model 3 sahibi bazı kullanıcılar, son güncellemeyle birlikte dikiz aynasındaki kameranın çalışmaya başladığını rapor etmeye başladı. Peki neden şimdi?

Daha önce sizlerle, Tesla otomobillerinin karıştığı birçok kaza haberi paylaşmıştık. Kaza yapan sürücüler ise şimdiye kadar sürekli Tesla'nın otomatik pilotunu suçlamış; ancak Tesla, hataların otomobilden değil sürücülerden kaynaklandığını savunmuştu.

SÜRÜCÜLER TAKİP EDİLECEK

Daha önce kameralarla sürücülerin izlenmesi fikrine karşı çıkan Elon Musk, son yaşanan kazalardan sonra fikir değiştirmişe benziyor. Tesla, artık aktif edilen dikiz aynasındaki kamerayla sürücülerin hareketlerini izleme altına alacak.

Böylece olası bir kaza da sürücünün mü yoksa otomobilin mi suçlu olduğu anlaşılabilecek.

Tesla, kameranın nasıl çalıştığına dair bir açıklama yapmasa da verilerin yalnızca araç içinde kalacağını, buradaki amacın sürücünün kişisel yaşamını takip etmek değil, sürüş güvenliğini sağlamak olduğunu söylüyor.