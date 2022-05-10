Tesla, gizli bilgileri çalan eski mühendisine dava açtı

Tesla, Project Dojo adlı süper bilgisayar teknolojisine ait gizli verileri çaldığı için eski mühendisini mahkemeye verdi.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, aynı zamanda farklı projeler üzerinde de çalışıyor. Bu projelerden biri de Project Dojo adlı süper bilgisayar teknolojisi.

Tesla, şirketin Project Dojo adlı süper bilgisayar teknolojisiyle ilgili gizli ve sıkı korunan bilgileri çaldığı iddiasıyla eski mühendis Alexander Yatskov'u mahkemeye verdi.

Tesla, Yatskov'u bilgileri kişisel cihazlarına indirmek ve geri vermeyi reddetmekle suçluyor. Öte yandan Tesla, eski mühendisin öz geçmişinde iş geçmişi ve becerileri hakkında yalan söylediğini iddia ediyor.

Ocak ayında işe başlamıştı

Ocak ayında Tesla için termal mühendis olarak çalışmaya başlayan Alexander Yatskov, Tesla'nın otonom araçlarında yapay zeka yazılımını eğitmek için kullanılan sinir ağı eğitim bilgisayarı Dojo'nun, soğutma sistemlerinin tasarımına yardımcı oldu.

Dava başvurusunda belirtilene göre Yatskov, Dojo'nun soğutma bilgilerine ve projeyle ilgili diğer gizli bilgilere erişim imkanına sahipti.

Tesla, tüm mühendislerin Dojo hakkındaki gizli bilgileri ifşa etmelerini engellemek için bir gizlilik anlaşması imzaladığını, ancak eski mühendisin bu anlaşmaya uymadığını belirtiyor.