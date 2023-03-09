Tesla hakkında inceleme kararı: Direksiyon yerinden çıkıyor ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla'nın bir SUV modeli hakkında gelen şikayetler üzerine soruşturma başlattı.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, son zamanlarda otomobillerindeki bazı sorunlar nedeniyle zor günler geçiriyor.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla'nın bir SUV modeli hakkında gelen şikayetler üzerine soruşturma başlattığını duyurdu.

Sürüş esnasında direksiyon yerinden çıkıyor

NHTSA tarafından yapılan açıklamada, Tesla'nın Model Y SUV araçları hakkında, sürüş sırasında direksiyonunun yerinden çıktığına dair alınan iki şikayet üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi.

İncelemenin yaklaşık 120 bin adet 2023 model aracı kapsadığı kaydedilen açıklamada, gelen her iki şikayette de araçların, direksiyon ile kolunu birbirine bağlayan cıvatadan yoksun olarak müşterilere teslim edildiği bilgisi paylaşıldı.

NHTSA ayrıca Tesla araçlarının ani fren yaptığı şikayetlerinin araştırıldığı açıklanmıştı.

Tesla şubatta da "Tam Otonom Sürüş" programındaki arıza nedeniyle trafik kurallarını çiğnediği şikayetleri üzerine yaklaşık 363 bin aracı geri çağırmak zorunda kalmıştı.