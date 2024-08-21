Tesla, insansı robotları eğitecek işçi arıyor: Saati 48 dolar Tesla, insansı robotu Optimus'un eğitiminde görev alacak çalışan arıyor. Ödenecek maaş ise saatlik 48 dolar olarak açıklandı.

Haber Merkezi

2021 yılında düzenlenen Tesla’nın "yapay zeka günü" etkinliğinde konuşan milyarder girişimci Elon Musk, şirketin insansız robotunu tanıtmıştı.

"Optimus" adı verilen ve insanlar için tehlikeli veya sıkıcı olabilecek işleri yapması için tasarlanan insansı robot, mutfak alışverişi veya ev temizliği gibi görevleri yerine getirecek.

1,73 boyunda ve 57 kilo ağırlığındaki Optimus, saatte 8 kilometre hızla koşabiliyor.

ROBOTLARI EĞİTECEK İŞÇİ ARANIYOR

ABD'li şirket Tesla, insansı robotu Optimus'un eğitiminde görev alacak çalışan arıyor.

İşe alınan kişilerin hareket yakalama kıyafetleri giymesi ve sanal gerçeklik gözlüğü takarak 7 saati bulan yürüyüşler yapması isteniyor. Ödenecek maaş ise saatlik 48 dolar.

Veri toplamanın yanı sıra çalışanlardan bu bilgileri analiz etmesi ve günlük rapor tutmaları da bekleniyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

Çalışan adaylarında bazı fiziksel özellikler de aranıyor. İlana başvuran kişiler 1.70 veya 1.80 boyunda olmak zorunda, Çünkü Tesla'nın robotu Optimus'un boyu 1.73.

Öte yandan işe alınan çalışanlar uzun süre sanal gerçeklik gözlüğü kullanacak. Bu tip durumlarda ortaya çıkan VR hastalığı ile de başa çıkabilecek biri aranıyor.

İNSANLARIN YERİNİ ALACAK

Tesla, web sitesinde Optimus'un amacının güvenli olmayan işlerde yerine getirilmesinde insanların yerini almak olduğunu söylüyor.

Tesla'nın yapay zekalı insansı robotu Optimus'un henüz geliştirme aşamasında olduğu belirtildi.

"Optimus" isimli insansız robotların bir insan kadar hızlı koşamayacağını ve insanlar kadar güçlü olmayacağını vurgulayan Tesla CEO'su Elon Musk, robotun bir insan tarafından kolaylıkla etkisiz hale getirilebileceğini açıklamıştı.