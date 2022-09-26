Tesla, insansı robotunu 30 Eylül'de sergileyecek

Tesla 30 Eylül'de büyük bir etkinlik düzenlemeye hazırlanıyor. Şirket, insansı robotunun çalışan prototipini gösterecek.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Tesla’nın "yapay zeka günü" etkinliğinde konuşan milyarder girişimci Elon Musk, şirketin insansız robotunun da gelecek yıla kadar hazır olacağını açıklamıştı.

Tesla Bot" adı verilen ve insanlar için tehlikeli veya sıkıcı olabilecek işleri yapması için tasarlanan insansı robot, mutfak alışverişi veya ev temizliği gibi görevleri yerine getirecek.

"Tesla Bot" isimli insansız robotların bir insan kadar hızlı koşamayacağını ve insanlar kadar güçlü olmayacağını vurgulayan Tesla CEO'su, bu robotların insanlara tehlike yaratmayacağını söyledi.

Elon Musk, Tesla'nın insansı robotunu tanıttı VİDEO

Çalışan sürümü 30 Eylül'de sergilenecek

Tesla, 30 Eylül'de büyük bir etkinlik düzenlemeye hazırlanıyor. Bu etkinlikte merakla beklenen insansı robot "Tesla Bot"un çalışan bir prototipi ilk kez sergilenecek.

Musk, geçtiğimiz haftalarda China Cyberspace dergisine verdiği röportajda, Tesla Bot'un on yıldan daha kısa bir süre içinde satın alınabileceğini söyledi.

1,72 boyunda ve 57 kilo ağırlığında tasarlanacak Tesla Bot, saatte 8 km hızla koşabilecek. Tesla otomobillerinde bulunan birçok sensörle ve teknolojiyle donatılan insansı robot, şimdiden oldukça merak uyandırdı.