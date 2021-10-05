Tesla, ırkçı davranışlar nedeniyle 137 milyon dolar tazminat ödeyecek

Tesla'nın eski çalışanı Owen Diaz, dört yıl önce açtığı davada mutlu sona ulaştı ve 137 milyon dolar tazminat almaya hak kazandı.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, zaman zaman çeşitli iddialarla gündeme geliyor.

Tesla'nın eski çalışanı Owen Diaz, 2015 ve 2016 yıllarında Tesla’nın Kaliforniya’daki fabrikasında yaklaşık bir yıl asansör operatörü olarak çalıştığını ve bir amir ve diğer meslektaşlarının kendisine karşı defalarca ırkçı hakaretler kullandığını söylemişti.

Tekrarlanan şikayetlere rağmen şirketin pek bir şey yapmadığını belirten Diaz, dört yıl önce mahkemeye başvurmuştu.

137 MİLYON DOLAR TAZMİNAT ALACAK

San Francisco federal mahkemesinde görülen dava, Owen Diaz’ın dört yıllık mücadelesinden sonra sona erdi. Mahkeme, Tesla'nın Diaz'a 137 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.

Diaz, mahkemeye verdiği demeçte; meslektaşlarının, kendisini ve diğer siyahi çalışanları aşağılamak için çirkin sıfatlar kullandığını ve düşmanca bir çalışma ortamıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Tuvaletlere "Afrika'ya geri dön" yazıldığını ve ırkçı çizimler yapıldığını belirten Diaz, mahkemenin sonlanmasının ardından omuzlarından büyük bir yük kalktığını belirtti.