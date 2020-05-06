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    Tesla otomobillere video konferans özelliği gelecek

    Elon Musk, Tesla araçlarına çok yakında video konferans özelliğinin geleceğini twitter hesabından duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2020 - 14:30
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    Tesla otomobillere video konferans özelliği gelecek

    Koronavirüs nedeniyle milyonlarca insanın evlerine kapanması, video konferans uygulamalarına olan ilgiyi de bir hayli artırdı. Örneğin Zoom, geçtiğimiz haftalarda birçok ülkede en çok indirilen konferans uygulaması olmuştu.

    Ayrıca Zoom'a rakip olmak isteyen Facebook da kendi konferans uygulaması Messenger Rooms'u yayınladı.

    Teknoloji şirketlerinin video konferans uygulamalarına olan ilgisi devam ediyor. Çok yakında Tesla otomobillerinden de videolu görüşme yapılabilecek.

    tesla

    ELON MUSK TWITTER'DAN AÇIKLADI

    Tesla CEO’su Elon Musk, twitter üzerinden yaptığı açıklamada; gelecekte Tesla otomobillerinin kesinlikle video konferans özelliğini alacağını belirtti.

    Güncellemenin ne zaman yayınlanacağı şu an için bilinmiyor, ancak Model 3'te sürücüye bakan bir kameranın olduğunu düşünürsek, bu özelliğin kısa bir süre sonra Model 3 araçlarına geleceğini söyleyebiliriz.

    Tesla, Model 3'ün dikiz aynasının üzerinde bulunan kameraları kullanan herhangi bir özellik yayınlamamıştı. Ancak video konferans özelliğiyle bu durum çok yakında değişecek.

    Instagram: @eshteknoloji

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