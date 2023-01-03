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    Tesla, otomobillerin sürüş menzillerini fazla gösterdiği için ceza aldı

    Güney Kore, elektrikli araçların sürüş menzillerini fazla gösterdiği için Tesla'ya 2.2 milyon dolar para cezası verdi.
    • 03.01.2023 - 15:16
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 15:17
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    Tesla, otomobillerin sürüş menzillerini fazla gösterdiği için ceza aldı

    Güney Kore'nin antitröst düzenleyicisi, müşterilerine elektrikli araçlarının menzili hakkında yanlış bilgi verdiği için Tesla'ya ceza kesti.

    Yetkili kuruma göre Tesla, düşük sıcaklıklarda araçların menzilinin de düştüğünü müşterilerden saklıyor.

    Kore Adil Ticaret Komisyonu (KFTC), Tesla'nın 2019'dan bu yana resmi yerel web sitesinde "arabalarının tek bir şarjla sürüş mesafelerini, benzinli araçlara kıyasla yakıt maliyet etkinliğini ve Supercharger'larının performansını" abarttığını söyledi.

    Tesla, 2.2 milyon dolar ceza aldı

    Reuters tarafından aktarılanlara göre Güney Kore, tüm bu yanlış bilgilendirmeler için Tesla'ya 2.2 milyon dolar ceza kesti.

    KFTC, salı günü yaptığı açıklamada, Tesla arabalarının sürüş menzilinin soğuk havada çevrimiçi reklamlarına kıyasla yüzde 50,5'e kadar düştüğünü söyledi.

    Tesla, web sitesinde kışın sürüş için bazı ipuçları verse de sıfırın altındaki sıcaklıklarda sürüş menzili kaybından bahsetmiyor.

    tesla


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