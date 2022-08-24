Tesla, otonom sürüş özelliğine yine zam yaptı

Tesla, otonom sürüş özelliğine yine zam yaptı

Yıl içerisinde otomobillerinin fiyatlarını ciddi şekilde yükselten Tesla, şimdi de otonom sürüş yazılımının fiyatını artırdı.

Elektrikli otomobillere ilginin oldukça arttığı günümüzde, birçok şirket kendi elektrikli otomobillerini karşımıza çıkarıyor.

Bu otomobiller, sahip oldukları yapay zeka teknolojileri ile sürücüsüz olarak kendi kendini sürebilme yeteneğine sahip.

Tesla ve Google başta olmak üzere birçok şirket, otonom sürüş denilen sürücüsüz teknolojiyi geliştirmek için dev yatırımlar yapıyor.

Tesla'dan otonom sürüşe bir zam daha

Tesla, şu anda piyasadaki otomobillerde Tam Kendi Kendine Sürüş (FSD) yazılımını ücretli ek paket halinde sunuyor.

TeslaCEO'su Elon Musk, Tesla'nın tam otonom sürüş yazılımının ABD fiyatının bu yılın başlarında yüzde 20 zamla 12 bin dolara çıktığını açıklamıştı.

Yapılan açıklamaya göre firma, 5 Eylül tarihinde otomobillerindeki tam otonom sürüş özelliğinin fiyatını 15 bin dolara çıkaracak.

Tam otonom sürüş (seviye 5) nedir

En son teknoloji otonom sürüş sistemi olan seviye 5'te, artık bütün kontroller araca ait oluyor ve sürücü tamamen devre dışı kalabiliyor.

Direksiyon idaresi, gaz ve fren pedallarıyla hızlanma gibi tüm hareketler, kritik öneme sahip tüm durumlar ile çevre kontrolü ve trafik sıkışıklığı gibi özel durumlar da dahil olmak üzere her şey otomatik olarak gerçekleşiyor.