Tesla resmen Hindistan pazarında: İlk şirketini tescil etti

Yurt dışındaki ilk fabrikasını Çin'de açan Tesla, 2021 ile birlikte Hindistan pazarına da girdi.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yatırımlarını genişletmeye devam ediyor.

Daha önce Çin'de üretime başlayan ve Almanya'da yeni bir fabrika açılışına hazırlanan şirket, artık Hindistan'da da hizmet vermeye başlayacak.

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Hindistan Karayolları Bakanı Nitin Gadkari, elektrikli araç üreticisi Tesla'nın 2021 yılının başında Hindistan pazarına gireceğini ve bunun yanında ülkede bir üretim ve montaj tesisi kurmayı planladığını açıklamıştı.





TESLA, ŞİRKETİ TESCİL ETTİRDİ

Tesla, salı günü yapılan açıklamayla bir şirket tescil ettirerek Hindistan pazarına resmen girdi.

Tesla Motors India ve Energy Private Limited isimli şirket, Bengaluru şehrinde kayıtlı ofisi ile geçen hafta kuruldu.

Öte yandan Reuters'ın aktardığı bilgiye göre Hindistan, yatırımı artırmak için gelişmiş pil üretim tesisleri kuran şirketlere 4,6 milyar dolarlık teşvik sunmayı planlıyor.

Tesla CEO'su Elon Musk, daha önce yaptığı bir açıklamada şirketin 2021 yılında Hindistan pazarına gireceğini söylemiş, ancak henüz net adımlar atılmamıştı.