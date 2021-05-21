Tesla, Rusya ve BDT pazarına açılıyor

Tesla CEO'su Elon Musk, kısa süre içerisinde Rusya ve Bağımsız Devlet Topluluğu (BDT) pazarlarına açılacaklarını duyurdu.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yeni müşterilere ulaşmak için satış pazarlarını genişletiyor.

Geçtiğimiz günlerde Macaristan ve Romanya'da satışlara başlayan ABD'li şirket, şimdi de Rusya ve Bağımsız Devlet Topluluğu (BDT) pazarlarına da açılıyor.

Elon Musk, Moskova’da düzenlenen “Yeni Bilgi” forumuna video konferans yöntemiyle katıldı ve Tesla’nın bölge stratejilerine dair açıklamalarda bulundu.

Çin’de fabrika açtıklarını hatırlatan Musk, “Ayrıca Berlin, Teksas ve Kaliforniya'da da fabrika inşa ediyoruz. Dünyanın diğer yerlerinde de fabrikalar yapmak istiyoruz ve potansiyel olarak Rusya'ya da bakıyoruz.” dedi.

RUSYA VE BDT ÜLKELERİNE AÇILACAĞIZ

Tesla otomobillerinin satışı için Rusya ve civar bölgeleri de araştırdıklarını anlatan Musk, “Kısa süre içerisinde Rusya pazarına açılacağız. Ayrıca daha da geniş bir şekilde bakmak gerekiyor, Kazakistan ve BDT ülkelerine de açılacağız.” diye konuştu.

(BDT ülkeleri: Ukrayna, Rusya, Belarus, Azerbaycan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan)

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un “50 yıl içerisinde dünya nasıl bir durumda olacak?” sorusunu yanıtlayan Musk, "50 yıl içinde ne olacağını tahmin etmek zor. Teknolojide, uzay yolculuğunda, DNA araştırmalarında büyük değişiklikler olacak.” dedi.