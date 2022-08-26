Tesla Semi'nin üretim versiyonu görüntülendi

Elon Musk, ilk olarak 2017 yılında duyurulan elektrikli kamyon Tesla Semi modelinin teslimatlarının bu yıl başlayacağını açıklamıştı. Şimdi ise aracın iç mekanının fotoğrafları ortaya çıktı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla, 2017 yılında elektrikli yarı kamyon modelini tanıtarak 2 yıl sonra seri üretime geçeceklerini açıklamıştı.

Tesla'nın otomotiv başkanı ve kamyon programının yöneticisi Jerome Guillen, 2018'de yaptığı açıklamada ise yeni kamyonların 2020 yılında üretileceğini duyurmuştu. Ancak geride bıraktığımız yıl, koronavirüs ve bazı diğer aksaklıklar nedeniyle üretim yapılamadı.

Teslimatlar bu yıl başlıyor

Elon Musk, elektrikli kamyon Tesla Semi modelinin teslimatlarının bu yıl başlayacağını açıkladı.

Musk'ın açıklamasına göre teslimatları yapılacak araçlar, Semi'nin uzun menzilli versiyonları olacak. Bu araçların 800 kilometrenin üzerinde sürüş menzili sunması bekleniyor.

İç mekanı görüntülendi

Tesla Semi 2023'e ait yeni fotoğraflar yayınlandı. Amerika merkezli şirketin resmi web sayfasında paylaşılan görüntüler, elektrikli tırın üretim versiyonunun iç mekanını gözler önüne seriyor.

Fütüristik iç mekanda ilk göze çarpan şey kabinin merkezine konumlandırılmış sürücü koltuğu oldu. Bu tasarım, sürücülere yola hakim bir görüş sağlayacak.

Ayrıca İngiltere ve trafiğin soldan aktığı diğer ülkeler için ayrı versiyonların yapılmasına gerek kalmayacak.

Direksiyon simidinin her iki tarafında, Tesla Model 3 ve Model Y'den alınan iki adet büyük ekran karşımıza çıkıyor.

Bu ekranlar; gösterge, multimedya ve navigasyon verilerinin yanı sıra yan aynalardaki kameralardan gelen görüntüleri de gösterecek.