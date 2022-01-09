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    Tesla, tam otonom sürüş yazılımına yüzde 20 zam yaptı

    Elon Musk, Tesla'nın tam otonom sürüş yazılımının fiyatının yüzde 20 zamla 12 bin dolara çıktığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 09.01.2022 - 09:32
    • Güncelleme : 09.01.2022 - 09:33
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    Tesla, tam otonom sürüş yazılımına yüzde 20 zam yaptı

    Elektrikli otomobillere ilginin oldukça arttığı günümüzde, birçok şirket kendi elektrikli otomobillerini karşımıza çıkarıyor.

    Bu otomobiller, sahip oldukları yapay zeka teknolojileri ile sürücüsüz olarak kendi kendini sürebilme yeteneğine sahip.

    Tesla ve Google başta olmak üzere birçok şirket, otonom sürüş denilen sürücüsüz teknolojiyi geliştirmek için dev yatırımlar yapıyor.

    TESLA'DAN TAM OTONOM SÜRÜŞE ZAM

    Tesla, şu anda piyasadaki otomobillerde Tam Kendi Kendine Sürüş (FSD) yazılımını ücretli ek paket halinde sunuyor.

    TeslaCEO'su Elon Musk, Tesla'nın tam otonom sürüş yazılımının ABD fiyatının yüzde 20 zamla 12 bin dolara çıktığını açıkladı.

    otonom

    TAM OTONOM SÜRÜŞ (SEVİYE 5 OTONOM) NEDİR

    En son teknoloji otonom sürüş sistemi olan seviye 5'te, artık bütün kontroller araca ait oluyor ve sürücü tamamen devre dışı kalabiliyor.

    Direksiyon idaresi, gaz ve fren pedallarıyla hızlanma gibi tüm hareketler, kritik öneme sahip tüm durumlar ile çevre kontrolü ve trafik sıkışıklığı gibi özel durumlar da dahil olmak üzere her şey otomatik olarak gerçekleşiyor.


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