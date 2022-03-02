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    Tesla, Ukrayna'daki tüm elektrikli araçlara ücretsiz şarj sunuyor

    ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, markası Tesla olsun ya da olmasın, Ukrayna'daki tüm elektrikli araçlara ücretsiz şarj sunacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2022 - 12:45
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 12:48
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    Tesla, Ukrayna'daki tüm elektrikli araçlara ücretsiz şarj sunuyor

    Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, geçtiğimiz günlerde Starlink uydu internet hizmetini Ukrayna'da aktif etmişti.

    ABD'li milyarder, şimdi de Ukrayna'daki elektrikli otomobil kullanıcılarının yardımına koştu.

    Tesla, markası Tesla olsun ya da olmasın, Ukrayna'daki tüm elektrikli araçlara ücretsiz şarj sunacağını açıkladı.

    SINIRA YAKIN İSTASYONLAR BEDAVA

    Ukrayna sınırına yakın Tesla şarj istasyonları, Rusya saldırısının ardından ülkeyi terk edenleri desteklemek için ücretsiz olacak.

    Tesla ve Tesla olmayan elektrikli araçların sahipleri, sınırlı bir süre için Trzebownisko, Polonya; Kösice, Slovakya; Miskolc ve Debrecen, Macaristan'daki istasyonları ücretsiz olarak kullanabilecek.

    TESLA

    Tesla, her ne kadar şu anda Ukrayna'da faaliyet göstermese de ülke genelinde birçok elektrikli araç kullanıcısı var.

    Ayrıca şirket, gelecekte Ukrayna genelinde Supercharger isimli şarj istasyonlarını hizmete açmak istiyor.


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