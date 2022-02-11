Tesla'dan son 4 ayda 10. geri çağırma: 500 bin araç daha listeye eklendi

Tesla'dan son 4 ayda 10. geri çağırma: 500 bin araç daha listeye eklendi

Tesla, ses sorunları nedeniyle ABD'de 500 binden fazla aracını geri çağırma listesine ekledi.

Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi, geçtiğimiz günlerde bazı Tesla modellerine monte edilen arka görüş kameralarının arızalanarak kaza riskini artırdığını söylemiş ve bu nedenle piyasadaki 475 bin aracı geri çağırmıştı.

Daha sonra ise ABD'li şirket, bazı modellerin kavşaklarda tamamen durmamasına neden olabilen bir yazılım hatasından dolayı 53 bin 822 ABD aracını geri çağırma kararı almıştı.

ŞİMDİ DE 500 BİNDEN FAZLA ARACI GERİ ÇAĞIRIYOR

Tesla, Boombox isimli özelliği sayesinde kullanıcıların arabanın dışındaki hoparlörlerden de müzik dinlemesini sağlıyor ve otomobil adeta müzik setine dönüşüyor.

Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi ise, dış hoparlörlerden çıkan sesin yüksek olduğunu ve yayaların arabanın sesini duymasına engel olduğunu bildirdi. Bu nedenle şirket, ABD'deki 578 bin 607 aracı geri çağırıyor.

Söz konusu geri çağırma, Tesla için son iki haftada dördüncü, son 4 ayda ise toplam 10. geri çağırma oldu.

Öte yandan, geri çağrılan araçlar arasında 2020-2022 Model S, Model X, Model Y ve 2017-2022 Model 3 modelleri yer alıyor.

Tesla, dıştaki hoparlörlerden müzik çalmasını sağlayan Boombox özelliği için yeni bir güncelleme yayınlayacak ve araç hareket halindeyken bu işlev kullanılamayacak.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA UYARI SESİ EKLEMEK ZORUNLU

Elektrikli araçlar, benzinli motorla çalışan araçlara göre neredeyse hiç ses çıkarmıyor. Kongre tarafından zorunlu kılınan kurallar uyarınca; otomobil üreticileri yayalar, bisikletliler ve görme engelliler arasında yaralanmaları önlemeye yardımcı olmak için saatte 30 km hızla hareket ederken elektrikli araçlara ses eklemek zorunda.

NHTSA, daha yüksek hızlarda lastik gürültüsü, rüzgar direnci ve diğer faktörlerin uyarı seslerine olan ihtiyacı ortadan kaldırdığını söylüyor.