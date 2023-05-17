Tesla'nın 130 bin TL'lik tam otonom sürüş paketi ücretsiz oluyor Elon Musk, dünya genelindeki müşterilere tam otonom sürüş sistemini bir ay boyunca ücretsiz olarak sunacaklarını açıkladı.

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Elektrikli otomobillere ilginin oldukça arttığı günümüzde, birçok şirket kendi elektrikli otomobillerini karşımıza çıkarıyor.

Bu otomobiller, sahip oldukları yapay zeka teknolojileri ile sürücüsüz olarak kendi kendini sürebilme yeteneğine sahip.

Tesla ve Google başta olmak üzere birçok şirket, otonom sürüş denilen sürücüsüz teknolojiyi geliştirmek için dev yatırımlar yapıyor.

Tesla'dan otonom sürüş kararı

Tesla, şu anda piyasadaki otomobillerde Tam Kendi Kendine Sürüş (FSD) yazılımını ücretli ek paket halinde sunuyor.

Türkiye'de 131 bin 580 TL karşılığında satın alınan FSD paketi, tamamen ücretsiz oluyor.

Elon Musk, dünya genelindeki müşterilere tam otonom sürüş sistemini bir ay boyunca ücretsiz olarak sunacaklarını duyurdu. Ancak ünlü milyarder, bunun için net bir tarih vermedi.

Tam otonom sürüş (seviye 5) nedir

En son teknoloji otonom sürüş sistemi olan seviye 5'te, artık bütün kontroller araca ait oluyor ve sürücü tamamen devre dışı kalabiliyor.

Direksiyon idaresi, gaz ve fren pedallarıyla hızlanma gibi tüm hareketler, kritik öneme sahip tüm durumlar ile çevre kontrolü ve trafik sıkışıklığı gibi özel durumlar da dahil olmak üzere her şey otomatik olarak gerçekleşiyor.