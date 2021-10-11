Tesla'nın Almanya'daki fabrikası resmen açıldı

Tesla, Almanya'nın Berlin şehrinde inşa edilen fabrikasını büyük bir festival düzenleyerek faaliyete geçirdi.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Almanya'nın Berlin şehrine kurduğu fabrikada nihayet amacına ulaştı.

Yeni fabrikasında yılda 500 bin elektrikli araç üretmek isteyen şirket, ayrıca 10 bin kişiye de iş imkanı sağlayacak.

Sürekli olarak bir problem ile karşılaşan tesis, normal şartlar altında bu yıl 1 Temmuz'da kapılarını açmış olacaktı.

Ancak kundakçıların yangın çıkarması, tesisin sularının kesilmesi ve Alman halkının çıkardığı problemler ve protestolar, üretimin sürekli olarak ertelenmesine neden olmuştu.

BÜYÜK FESTİVALLE KAPILARINI AÇTI

ABD'li üretici, Avrupa satışlarını hızlandıracak olan yeni fabrikasında üretime başlamak için hükümet onayını almak için biraz zorlanmıştı. Ancak gerekli izinleri alan marka, fabrikasını büyük bir festivalle açtı.

Gece yarısına kadar süren açılış partisinde müzik grupları, DJ’ler ve eğlence içerikli diğer aktiviteler organize edildi. Katılımcılar ücretsiz vegan yemek ve içecek büfelerinden sınırsız olarak faydalandı.

Etkinliğe binlerce kişi katılırken Elon Musk, adeta popstar gibi karşılandı. Etkinliğe siyah bir deri ceketle katılan milyarder, sahneye çıktığı anda binlerce kişinin sevgi gösterilerine maruz kaldı.

Öte yandan, Tesla'nın Almanya'daki fabrikasında ağırlıklı olarak Model Y üretilmesi bekleniyor.



