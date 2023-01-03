Tesla'nın Çin başkanı, Elon Musk'tan sonra en yetkili kişi oldu

Tesla'nın Çin başkanı, Elon Musk'tan sonra en yetkili kişi oldu

Tesla'nın Çin başkanı Tom Zhu, terfi ederek Elon Musk'tan sonra elektrikli otomobil üreticisinde en yetkili kişi konumuna geldi.

Geçtiğimiz haftalarda 44 milyar dolarlık Twitter'ı satın alma işlemlerini tamamlayan Elon Musk, yönetimdeki isimleri kovarak CEO'luk koltuğuna oturmuştu.

Milyarder iş insanı, halihazırda SpaceX ve Tesla gibi dev şirketlerin de CEO'luk görevini yürütüyor. Ancak Musk'ın planları arasında Tesla'daki iş yükünü azaltmak var.

Çin'deki haber kaynakları, daha önce Elon Musk'ın Tesla'daki CEO'luk görevini Tesla Çin Başkanı Tom Zhu Xiaotong'a bırakacağını iddia etmişti.

Elon Musk'tan sonra en yetkili kişi oldu

Tesla'nın Çin başkanı Tom Zhu, terfi ederek Elon Musk'tan sonra elektrikli otomobil üreticisinde en yetkili kişi konumuna geldi.

Zhu, elektrikli otomobil üreticisinin ABD'deki montaj fabrikalarının yanı sıra, Kuzey Amerika ve Avrupa'daki satış operasyonlarının doğrudan denetimini üstlenmek üzere terfi ettirildi.

Tesla, Zhu'nun Çin'den sorumlu başkan yardımcısı unvanının değişmediğini ve salı gününden itibaren Tesla'nın Asya'nın geri kalanındaki satışlardan sorumlu en üst düzey yöneticisi olarak sorumluluklarını sürdürdüğünü söyledi.