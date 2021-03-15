Tesla'nın elektrikli kamyonu Semi, pistte görüntülendi

Tesla, ilk olarak 2017 yılında duyurduğu elektrikli kamyon Semi'nin pist videosunu yayınladı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla, 2017 yılında elektrikli yarı kamyon modelini tanıtarak 2 yıl sonra seri üretime geçeceklerini açıklamıştı.

Tesla, daha sonra üretimin 2020'de başlayacağını açıklasa da koronavirüs ve bazı diğer aksaklıklar nedeniyle seri üretime henüz geçilemedi.

PİST VİDEOSU GELDİ

Şirketin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Semi'nin güncellenmiş prototipi pistte tur atarken görüntülendi.

Videoya baktığımızda, aracın büyük olmasına rağmen oldukça hızlı olduğunu görüyoruz.

Tesla'nın elektrikli kamyonu pistte görüntülendi - VİDEO

Elon Musk'a göre, Tesla Semi'nin 480 km'ye kadar mal taşıyabilen temel versiyonu 500 kWh bataryaya sahip olacak. Bu da beklenen 600 ila 1000 kWh bataryalardan oldukça düşük.

Bununla birlikte Tesla, Semi'nin daha yüksek menzil sunan ikinci bir sürümünü daha piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ancak bu model, ilk sürümden biraz daha sonra satışa çıkacak.

Tesla Semi'lerin ilk partisi bu yıl üretilecek, ancak seri üretime 2022 yılından önce başlanması beklenmiyor.