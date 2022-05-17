Tesla'nın elektrikli tırları ön siparişe açıldı

Tesla, ilk olarak 2017 yılında duyurduğu elektrikli kamyon "Semi" için ön sipariş toplamaya başladı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla, 2017 yılında elektrikli yarı kamyon modelini tanıtarak 2 yıl sonra seri üretime geçeceklerini açıklamıştı.

Tesla, daha sonra üretimin 2020'de başlayacağını açıklasa da koronavirüs ve bazı diğer aksaklıklar nedeniyle seri üretime henüz geçilemedi.

Tesla Semi ön siparişe açıldı

Duyurulmasından beş yıl sonra Tesla, 2023'te üretime geçmesi planlanan tamamen elektrikli tır modeli için ön sipariş almaya başladı.

Tesla'nın internet sitesinde rezervasyon yaptırmak için öncelikle 5 bin dolar, ardından 10 gün içinde 15 bin dolar daha ödemeniz gerekiyor. Ücretin geri kalanı ise araç teslimatından hemen önce alınıyor, ancak tırın satış fiyatı henüz belli değil.

Tesla'nın elektrikli kamyonu pistte görüntülendi - VİDEO

Tesla'ya göre ilk ödenen 5 bin dolarlık ücret, sipariş iptalinde iade edilebiliyor, ancak siparişi iptal etseniz bile diğer ödediğiniz 15 bin doları geri alamıyorsunuz.

Elon Musk'a göre, Tesla Semi'nin 480 km'ye kadar mal taşıyabilen temel versiyonu 500 kWh bataryaya sahip olacak. Bu da beklenen 600 ila 1000 kWh bataryalardan oldukça düşük.

Bununla birlikte Tesla, Semi'nin daha yüksek menzil sunan ikinci bir sürümünü daha piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ancak bu model, ilk sürümden biraz daha sonra satışa çıkacak.