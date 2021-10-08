Tesla'nın merkezi, Kaliforniya'dan Teksas'a taşınacak

Şirketin CEO'su Elon Musk, katıldığı toplantıda genel merkezle ilgili yer değişikliğinden bahsetti.

ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla'nın karargahı yer değiştiriyor.

Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin yıllık toplantısında hissedarlara hitap etti.

TESLA'DAN TAŞINMA KARARI

Musk, Tesla'nın merkezini Kaliforniya'dan Teksas'a taşıyacaklarını duyurdu. Bununla birlikte Musk, şirketin Golden State'deki üretim kapasitesini genişletmeye devam edeceğini söyledi.

ELON MUSK AÇIKLADI

Tesla'nın yeni merkezine ne zaman taşınacağına ilişkin net bir zaman çizelgesi buılunmuyor.

Associated Press'in haberine göre, Musk, "Netleştirmek gerekirse, Kaliforniya'daki faaliyetlerimizi genişletmeyi sürdüreceğiz. Kaliforniya'dan ayrılmayla ilgili bir durum yok." ifadelerini kullandı.

TESLİM EDİLEN ARAÇ SAYISI

Elon Musk, ayrıca otomotiv sektöründe çip krizinin yaşandığı bir dönemde Tesla'nın bu yıl rekor araç teslimatlarından bahsetti.

"Bunu gelecekte sürdürmek için iyi bir şansımız var gibi görünüyor." diyen Musk, "Temel olarak, çiplere ulaşabilirsek yapabiliriz." diye konuştu.

Tesla, geçen hafta yaptığı açıklamada, üçüncü çeyrekte 241 bin 300 elektrikli araç teslim ettiğini aktardı.

YÜZDE 72'LİK ARTIŞ

Üçüncü çeyrek satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 arttı. Tesla, bu yıl şimdiye kadar yaklaşık 627 bin 300 araç sattı.