Tesla'nın robotu Optimus, insanların yerini alacak: Yeni video yayınlandı! Tesla, insansı robotu Optimus'un gelişim sürecinde kaydettiği aşamaları gösteren bir video yayınladı. Şirket, söz konusu robotun gelecekte insanların yerini alacağını söylüyor.

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ensonhaber.com

2021 yılında düzenlenen Tesla’nın "yapay zeka günü" etkinliğinde konuşan milyarder girişimci Elon Musk, şirketin insansız robotunu tanıtmıştı.

"Optimus" adı verilen ve insanlar için tehlikeli veya sıkıcı olabilecek işleri yapması için tasarlanan insansı robot, mutfak alışverişi veya ev temizliği gibi görevleri yerine getirecek.

1,72 boyunda ve 57 kilo ağırlığında tasarlanacak Optimus, saatte 8 km hızla koşabilecek.

Tesla otomobillerinde bulunan birçok sensörle ve teknolojiyle donatılan insansı robot ile ilgili yeni bir video yayınlandı.

Yeni özellikler eklendi

Son gösteride Tesla, Optimus'un ağırlığını 10 kg azalttıklarını ve robotun "tüm parmaklarına dokunsal algılama" özelliği eklediklerini açıkladı. Videoda robot, bir yumurtayı hassas bir şekilde alıp tutabiliyor.

Son videoda, robotun bir Tesla tesisinde yürüdüğü ve bir spor salonunda squat yaptığı görülüyor.

İnsanların yerini alacak

Tesla, web sitesinde Optimus'un amacının güvenli olmayan işlerde yerine getirilmesinde insanların yerini almak olduğunu söylüyor.

Tesla'nın yapay zekalı insansı robotu Optimus'un henüz geliştirme aşamasında olduğu belirtildi.

"Optimus" isimli insansız robotların bir insan kadar hızlı koşamayacağını ve insanlar kadar güçlü olmayacağını vurgulayan Tesla CEO'su Elon Musk, robotun bir insan tarafından kolaylıkla etkisiz hale getirilebileceğini açıklamıştı.